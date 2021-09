Inondations et trains arrêtés : le Gard passe en vigilance rouge

Les images sont impressionnantes. Le Gard est passé en état de vigilance rouge, mardi à la mi-journée, face aux risques d'inondations consécutifs aux orages et aux fortes pluies qui ont touché le département depuis la fin de la nuit. Des intempéries qui doivent se poursuivre jusqu'en début d'après-midi, avec des orages localement violents et peu mobiles. "Nous avons actuellement une cellule pluvio-orageuse particulièrement intense au sud du département, plus particulièrement dans l'axe Nîmes-Montpellier", confirme sur Europe 1 le lieutenant-colonel Eric Agrinier, chef de communication des sapeurs-pompiers du Gard.

La circulation des trains interrompue entre Nîmes et Montpellier

Cette cellule pluvio-orageuse "a touché toute cette zone avec des villages de part et d'autre de la nationale 113", précise le pompier. "Ces pluies ont généré des ruissellements importants sur les axes routiers, à l'intérieur des villages avec des impacts sur les populations et surtout la circulation ferroviaire et routière."

À ce stade, l'autoroute A9 n'est pas fermée "mais la question se pose" et les échangeurs sont fermés, détaille le lieutenant-colonel Eric Agrinier. De son côté en revanche, la SNCF "a totalement arrêté la circulation ferroviaire sur l'axe Nîmes-Montpellier jusqu'à au moins 16h" et se réserve le droit de prolonger cette fermeture si la situation ne s'améliore pas.

Ne surtout pas prendre la route

Le sapeur-pompier a par ailleurs rappelé les consignes à suivre en cas d'inondation d'une habitation. "Il n'y a pas lieu d'appeler les secours si on a quelques centimètres d'eau dans son habitation. Il n'y a pas de danger immédiat, surtout quand il s'agit de pièces pas utiles à la survie de la famille" comme les garages et les caves. "Si on peut se positionner sur un point haut de l'habitation, on y va. On reste calme, informé sur l'ensemble des radios locales et nationales." En revanche, il ne faut surtout pas prendre son véhicule.

Alors que les écoles ont accueilli ce mardi matin normalement les écoliers, tous les élèves sont gardés pour la pause déjeuner à l'intérieur des établissements, "de manière à ne mettre ni les parents ni les transports scolaires sur les routes", explique enfin le lieutenant-colonel Eric Agrinier. "Les élèves sont en sécurité dans les établissements scolaires, il seront accueillis et y resteront autant de temps que nécessaire."