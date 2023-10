Pluie-inondation : cinq départements de l'Est et du Sud-Est placés en vigilance orange

Cinq départements de l'Est et du Sud-Est sont en vigilance orange pluie-inondation lundi, selon Météo France, en prévision d'un épisode pluvio-orageux attendu en soirée des Cévennes au Jura. Le Jura, l'Ain, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche sont concernés. Les cumuls de précipitations pourront dépasser les 100 mm ponctuellement entre Ardèche et Ain, note l'établissement public dans son bulletin de 6 heures.

Éclaircies et nuages sur l'Aquitaine

Avant cela, au nord de la Loire jusqu'au quart nord-est, le ciel se chargera par le sud et un temps pluvieux venu de la Nouvelle-Aquitaine s'installera en matinée avant de se limiter aux régions proches de la Manche et de la frontière belge l'après-midi. Sur l'Aquitaine, des éclaircies alterneront avec les nuages dès le matin, avec parfois quelques averses. Sur les crêtes pyrénéennes et le Languedoc-Roussillon, des pluies parfois soutenues surviendront en matinée.

Ailleurs, à part quelques ondées sur la Corse et le relief alpin, la matinée sera plutôt sèche et ensoleillée, mais très ventée. Vers la fin de matinée, du nord-est de l'Aquitaine et le nord de Midi-Pyrénées jusqu'au Limousin, Centre-Val-de-Loire, une dégradation orageuse s'organisera. Elle se décalera ensuite du nord de l'Occitanie à l'Auvergne, Bourgogne et Champagne. En fin d'après-midi, des conditions très perturbées s'établiront du nord-est de l'Occitanie jusqu'à la Lorraine. De PACA aux Alpes, les averses deviendront plus fréquentes l'après-midi, la Corse restant globalement épargnée.

Beaucoup de vent attendu sur les crêtes pyrénéennes

Dans la nuit, de l'Occitanie et le pourtour méditerranéen jusqu'au Massif central et Rhône-Alpes, le vent de sud-est soufflera jusqu'à 70 à 80 km/h, 80 à 90 km/h dans le domaine de l'autan et sur les hauteurs du Massif central, voire plus de 100 km/h sur les crêtes pyrénéennes. Le vent faiblira sur l'Ouest en matinée, en soirée sur le Sud-Est.

Les températures minimales iront de 3 à 8 degrés sur le quart nord-est, de 6 à 11 degrés ailleurs, avec 10 à 15 degrés de l'Aquitaine à la Méditerranée, 17 ou 18 au bord de la Grande Bleue. Les maximales iront de 12 à 17 degrés de la Bretagne et Pays de la Loire jusqu'aux frontières du nord, de 15 à 20 degrés sur le reste de la moitié nord, de 20 à 25 degrés au sud, jusqu'à 24 à 29 degrés en Corse.