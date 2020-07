Plongée, art ou naturisme : comment découvrir la beauté des îles d'Or, dans le Var

Ce sont trois îles idéales pour découvrir ce que la Méditerranée a de plus beau à offrir : les îles d'Or sont les joyaux de la côte varoise, au large de Hyères, avec Porquerolles, Port-Cros et l'île du Levant. Trois îles avec leur spécificité, leur ambiance et leurs promesses, que détaille jeudi sur Europe 1 Jean-Bernard Carillet, chroniqueur du Lonely Planet, dans l'émission Et si on partait ? avec Philippe Gougler.

Observer les fonds marins à Port-Cros

Commençons par celle qui fait partie du premier parc national marin d’Europe et de Méditerranée, depuis 1963 : Port-Cros, une île synonyme de fonds sous-marins paradisiaques. La pêche et la chasse sous-marine sont interdites, pour que la faune marine prospère. Quand on met la tête sous l’eau, on voit des sars, des corbs, des bancs de mérous, des poissons bien dodus, à la livrée marron tachetée de blanc. On observe même des espèces qu’on penserait plutôt voir uniquement dans les tropiques, comme des barracudas. L'eau y est souvent claire et dépasse parfois les 25 degrés, comme actuellement.

On peut aussi rester au sec sur l’île de Port-Cros. Pourquoi ne pas se faire une pause méditation dans la nature ? C’est tout petit, il n'y a pas de voiture, pas de vélo et tout se fait à pied. Port-Cros est un joyau et la Méditerranée éternelle, comme elle était sans doute il y a 100 ans ou 1.000 ans.

Faire du naturisme à l'île du Levant

Mais où sont les plages ? Certes il y a de jolies criques à Port-Cros. Mais il y a des plages encore plus natures sur l’île d’à-côté, l’île du Levant. Là-bas, le naturisme est obligatoire. D'ailleurs, son village Héliopolis est le premier domaine naturiste d’Europe. Le reste de l’île est militaire.

Visiter la fondation Carmignac à Porquerolles

Pour la culture, on va à Porquerolles, la troisième perle de ce petit archipel au large de Hyères. Bien entendu, à Porquerolles, on retrouve des plages superbes, avec de l’eau turquoise, des balades à vélo et des balades à pied. Ce qui la différencie des deux autres, c'est la fondation Carmignac, un site artistique et culturel exceptionnel, qui a vu le jour en 2018. En pleine nature, à l’intérieur et autour d’un vieux mas provençal, au cœur du maquis et de la pinède, on retrouve plus de 300 œuvres d’art contemporain, peintures, sculptures et photos.

On visite ce site selon un rituel bien particulier, en étant déchaussé. Le fait d’être pieds nus amènent du silence et un contact énergétique avec le sol. Quelques grands noms y figurent, comme Andy Warhol, Roy Lichtenstein et Jean-Michel Basquiat. Le couple Macron adore, paraît-il.