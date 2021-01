Plastique, réparations...Ces lois écologiques qui entrent en vigueur en 2021

La crise du coronavirus a eu tendance à favoriser l'usage du plastique à usage unique avec le boom de la restauration à emporter. Et pourtant, depuis le 1er janvier 2021 de nouvelles règles en faveur de l'écologie sont entrées en vigueur en France. Lundi, dans "Notre planète" sur Europe 1, Fanny Agostini s'intéresse à ce qui change cette année concernant le plastique ou encore les réparations.

"Il y a en effet du neuf en 2021, notamment sur l'obsolescence programmée. Car c'est terminé les produits qui partent à la benne à la moindre petite panne. Depuis le 1er janvier, un nouvel indice de réparabilité vient de rentrer en vigueur. C'est-à-dire que sur tous les produits électriques et électroniques, sera obligatoirement affichée une toute nouvelle étiquette permettant de renseigner l'acheteur sur la possibilité qu'il aura de réparer lui-même le produit si celui-ci tombe en panne.

Cela est valable pour une tondeuse à gazon, un lave linge autant que pour un smartphone ou une télévision. Les constructeurs devront dès lors renseigner le client sur comment démonter l'appareil et comment accéder, surtout, aux pièces détachées dans le but de prolonger la durée de vie de tous nos appareils.

Du cas par cas pour le plastique

En ce qui concerne le plastique, la liste des produits interdits s'allonge avec les pailles ou encore les toilettes. C'est la loi qui a aussi pris effet au 1er janvier. Une bonne nouvelle, mais en demi-teinte pour la lutte contre le plastique à usage unique, puisque nous y allons pas à pas et surtout au cas par cas. Et pour l'instant, les interdictions ne couvrent pas encore toute l'étendue des produits du même type.

Des objets du quotidien, comme les bidons de lessive ou les tube de dentifrice devraient disparaître beaucoup plus tard en France. Rappelons nous la fin du plastique à usage unique est programmée pour 2040. Ça progresse doucement. D'autant qu'en cas de crise, nous avons plutôt tendance à rétrograder. La crise sanitaire a largement encouragé l'utilisation du plastique à usage unique, notamment avec le boom de la restauration à emporter et les nouveautés sur la mobilité.

Fin des pubs coincées derrière un essuie-glace

Enfin, il y a des nouveautés pour les vélos. Ils doivent désormais avoir une pièce d'identité s'ils sont achetés neufs. La mesure sera même étendue aux vélos d'occasion à partir de juillet 2021. Autre changement pour les voitures cette fois : la suppression de la pub. Il ne s'agit pas de la suppression de la publicité pour les véhicules dans les médias, même si cela fait partie des demandes qui ont été adressées au gouvernement dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat. Ce serait là, pour le coup, un vrai franchissement de cap.

Mais il est question d'une réforme un peu plus anecdotique. La suppression de la pub papier, celle qui se retrouve coincée derrière vos balais d'essuie-glace, cet amoncellement de flyers sur les pare brise. Et bien là aussi, dites vous que c'est de l'histoire ancienne. En 2021, ça n'existe plus."