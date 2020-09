Le "No plastic challenge", ou comment enlever le plastique de son quotidien

Si vous vous désolez de voir des océans de plastique, c’est le moment de vous y mettre. L’association "No plastic in my sea" a lancé le "No plastic challenge", jusqu’au 2 octobre, afin d’inciter les citoyens à réduire leur consommation de plastique. En effet, chaque Français consomme en moyenne plus de 50 kg de plastique par an. Pour parvenir à cet objectif, le "No plastic challenge" espère faire changer peu à peu les habitudes de consommation. Europe 1 vous présente quelques gestes simples pour diminuer votre recours au plastique.

Une tasse à la place du gobelet, des couverts en métal pour le déjeuner

Première mesure : arrêter d’utiliser un gobelet en plastique pour le café du matin. Pour ça, pas besoin d'une organisation monstre, il suffit juste d'apporter une tasse au bureau et de la laver dans le lavabo des toilettes. Ainsi, vous économisez au moins 250 gobelets par an.

Si vous allez souvent acheter votre déjeuner près de votre lieu de travail, glissez des couverts en métal enroulés dans une serviette de table dans votre sac. Sous la douche, au lieu d'utiliser du gel douche, achetez un bon vieux savon, qui est également très bon pour le corps.

Les masques lavables plutôt que les chirurgicaux, pas de paille pour votre cocktail

Les soirées entre amis peuvent aussi avoir des conséquences sur la consommation de plastique. Si vous allez dans un bar, n'oubliez pas votre masque lavable, puisque les masques chirurgicaux sont fabriqués avec du plastique.

Et si vous commandez un cocktail, n’hésitez pas à demander qu’on vous enlève la fameuse paille. Si malgré tout, vous n'arrivez pas à échapper à un produit en plastique, n'oubliez pas de le mettre dans une poubelle de tri. Même si seulement 21% de ces emballages sont effectivement recyclés.