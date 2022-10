Plan de sobriété énergétique : comment le gouvernement compte accompagner les Français

Le plan de sobriété énergétique, que dévoilera le gouvernement ce jeudi, prévoit un volet entier destiné à l'accompagnement des Français dans cette quête d'économie d'énergie. Dans un document que s'est procuré Europe 1, l'exécutif annonce la mise en place de toute une série de dispositifs qui feront office de coup de pouce adressé aux ménages.

Concernant le logement, l'accompagnement MaPrimeRénov' ainsi qu'une nouvelle aide "Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires" permettront le raccordement d'un logement collectif à un réseau de chaleur pour environ 250 euros par appartement.

Incitations à la mobilité douce

Les particuliers souhaitant s'équiper d'une pompe à chaleur air/eau pourront bénéficier d'un financement allant jusqu'à 9.000 euros. Le montant grimpe à 15.000 euros pour les chaudières à granulés de bois. La prime "programmateur de chauffage" permet une aide de 65 euros par ménage pour l'installation d'un thermostat sur une chaudière existante.

Crédit : service de la Première ministre

Sur le volets des transports, le gouvernement entend accompagner les Français vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement et moins énergivore. A ce titre, le Forfait Mobilité Durable, accordé aux employés, bénéficiera d'une "exonération de cotisations sociales jusqu'à 700 euros par an". Ce forfait pourra se cumuler avec le remboursement des transports en commun jusqu'à 800 euros.

Par ailleurs, "la prise en charge par l'employeur du forfait de transport en commun ou de service public de vélo (partagé ou en leasing) au-delà des 50% minimum et jusqu’à 75% sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations", indique le document. Une disposition valable jusqu'à "fin 2023".

Les "bonus" des fournisseurs d'énergie

Enfin, l'exécutif souhaite inciter les foyers à la sobriété via la mise en place d'un "système de bonus" sur les factures de gaz et d'électricité. Ainsi, en fonction du niveau de consommation du logement, les différents fournisseurs d'énergie pourront proposer des ristournes à leur client ou bien augmenter les tarifs lors des pics de consommation.

C'est le choix opéré par EDF par exemple. Dans ses offres dites "Tempo", le tarif de l'abonnement sera "réduit, de l’ordre de 30% de moins qu’un forfait classique". Mais lors des pics de consommation, l'électricité coûtera deux fois plus cher que sur les abonnements traditionnels. Une façon d'inciter à réduire sa consommation.

TotalEnergies, de son côté, opte pour un procédé différent en offrant une prime à tous les clients qui réduiront leur consommation d'électricité "d'au moins 5% entre le 31 novembre et le 1er mars". Une prime "allant de 30 à 120 euros, selon l’économie d’énergie réalisée", précise le document. Quant à Engie, il faudra réussir des "défis" les jours de tension sur le réseau électrique pour bénéficier d'une prime.