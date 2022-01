Piétons trainés en voiture : un retraité porte plainte, deux individus interpellés

Des faits que beaucoup d'internautes avaient dénoncé sur la plateforme du gouvernement, Pharos. En Seine-Saint-Denis, à Noisy-le-Sec, un automobiliste s'est amusé à attraper des piétons en roulant , les obligeant à courir pour ne pas tomber. Selon les informations d'Europe 1, deux individus ont été interpellés : le conducteur Amin B. et le passager qui a filmé la scène Davnys F. Au total, trois victimes sont pour l'instant recensées, dont un retraité âgé de 67 ans.

La @prefpolice remercie les internautes qui ont transmis cette vidéo sur le portail de signalement #Pharos. Une enquête a immédiatement été initiée pour rechercher les auteurs de cette agression gratuite. pic.twitter.com/JGAPWvknOu — Préfecture de Police (@prefpolice) January 10, 2022

Le retraité agrippé voulait prendre un café

Dans le procès-verbal de plainte du retraité qu'Europe 1 a pu consulter, l'homme raconte s'être rendu dimanche vers 7h45 au bar des Pyramides à Noisy-le-Sec pour prendre un café. "Un véhicule de marque Renault Clio avec quatre jeunes âgés de 20 à 25 ans. Ils m'ont demandé une cigarette, je me suis alors approché de la voiture afin de leur remettre", détaille-t-il dans sa plainte. "Devant le véhicule, le conducteur m'a alors attrapé la main droite, puis il a ensuite démarré. Je me suis mis à courir, côté gauche de la voiture."

C'est alors que le retraité de 67 ans a parcouru une distance d’environ 100 mètres "avant que le conducteur (le) lâche". "Je suis tombé au sol lourdement, m'écrasant le visage complètement contre le sol ainsi que l'épaule gauche et le pied droit", explique le retraité dans sa plainte. Ce dernier est blessé aux jambes, bras, au visage et aux hanches, mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Les suspects connus défavorablement des services de police

Toujours selon les informations d'Europe 1, les mêmes individus mis en cause auraient commis les mêmes faits sur deux autres victimes, l’une n’ayant pas encore été identifiée, une autre, une femme, ayant déposé plainte ce mardi matin. Les suspects sont tous les deux défavorablement connus des services de police, le second étant sous le coup d'un sursis et d'une récidive pour violence avec arme en réunion.