Pénurie de carburant : un retour à la normale pas avant «trois semaines» ?

Les stations-service qui connaissent une pénurie de carburant vont bientôt être réapprovisionnées. L'essence et le gasoil en provenance du dépôt Esso de Gravenchon en Normandie devrait prochainement être acheminé vers le dépôt de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine par l'intermédiaire d'un pipeline.

>> LIRE AUSSI - Quatre salariés du dépôt d'ExxonMobil à Gravenchon réquisitionnés pour mercredi et jeudi

Le carburant est attendu aux alentours de 22 heures et devrait soulager des milliers d'automobilistes, contraints de laisser leur voiture au garage. Toutefois, le processus s'annonce long et fastidieux. "Le carburant rentre dans les bacs de stockage et est ensuite immédiatement disponible pour les camions", explique au micro d'Europe 1 Francis Pousse, président de la branche stations-service du syndicat professionnel Mobilians.

Les difficultés logistiques de l'opération

Et de pointer ensuite les "difficultés logistiques" que pose une telle opération dans un contexte de pénurie. "Une noria de camions va se diriger vers le dépôt parce qu'il y aura du carburant mais il va quand même falloir attendre un temps de chargement", précise-t-il. Raison pour laquelle les stations-service sont encore loin de recouvrer l'ensemble de leur capacité. "Je pense qu'il faut a minima 15 jours pour atteindre environ 70% des stocks moyens en stations-service", estime Francis Pousse.

Le retour à une situation normale d'avant crise pourrait donc prendre environ "trois semaines", selon lui. Il va décidément falloir s'armer de patience.