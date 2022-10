Pénurie de carburant : la situation s'aggrave en Île-de-France et dans le Centre-Val de Loire

La pénurie prend des proportions inquiétantes dans certaines régions. En Île-de-France, le point critique est atteint puisqu'une pompe sur deux est à sec sur au moins un produit sans plomb ou diesel, parfois les deux. Au niveau national, un tiers des stations service du pays est en manque d'un ou de plusieurs carburants, soit environ 3.500 sites.

Dans le Centre-Val de Loire, à Orléans, Tours, Blois, Vendôme, la situation s'aggrave puisque désormais, une station sur deux manque d'un ou de plusieurs carburants dans ces zones. Plus largement, des difficultés dans les stations service toulousaines et sur la Côte d'Azur sont aussi observées.

Début des réquisitions

Et la situation ne paraît pas s'améliorer. Du côté d'Esso-Exxon Mobil ou de TotalEnergies, les syndicats ne souhaitent pas abandonner leurs revendications. Les raffineries et les dépôts ont voté ce matin la continuité de la grève, malgré les menaces des réquisitions du gouvernement. "Les arrêtés sont prêts", indique le ministère de la transition énergétique et concernent et Fos-sur-Mer, mais aussi le site Total de Flandres, près de Dunkerque. Il a d'ailleurs été enclenché pour le site d'Esso-Exxon Mobil de Port-Jérôme, en Seine-Maritime.

Le gouvernement espère que cette annonce sera suffisante pour débloquer la situation. Mais pour l'instant, elle a surtout envenimé le problème mercredi matin, puisque la raffinerie Total de Donges, dans la Loire-Atlantique, rejoint le mouvement de grève.