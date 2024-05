Pascal Praud et vous - Violences en Nouvelle-Calédonie : «Les indépendantistes veulent réduire le pays en cendres», dénonce un commerçant

"Commerces, surfaces alimentaires, concessions automobiles..." Le président du syndicat des commerçants de Nouvelle-Calédonie, Ronan Daly, dénonce dans l'émission Pascal Praud et vous les dégâts causés par les indépendantistes de l'archipel, qui s'opposent à un possible élargissement du corps électoral. "Ce que les indépendantistes n'ont pas réussi à obtenir par les urnes (le 'non l'a emporté lors des trois référendums sur l'indépendance, ndlr), ils veulent l'obtenir en détruisant tout, en rasant le tissu économique (...) Ils veulent tout simplement réduire le pays en cendres", assène-t-il.