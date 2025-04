Pascal Praud et vous - Éducation : «Le grand problème, c'est la non-transmission», estime Monseigneur Patrick Chauvet

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, à l'occasion de la publication de son livre "Journal d'un curé de Paris", Monseigneur Patrick Chauvet pose son regard sur l'éducation d'aujourd'hui. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Présent au moment du chantier de Notre-Dame de Paris, Monseigneur Patrick Chauvet publie le livre Journal d'un curé de Paris. Dans l'émission Pascal Praud et vous, il évoque les changements qu'il a constatés en France depuis son enfance, notamment dans le domaine de l'éducation. "Dans l'enseignement que j'ai reçu, on respectait les profs, il fallait être bien habillé (...) Aujourd'hui, quand je fais le caté (le catéchisme), que je demande à des CM2 de lire un texte, ils en sont quasiment incapables, je me dis que quelque chose a raté. Le grand problème, je pense, c'est la non-transmission", affirme-t-il.