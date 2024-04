Pascal Praud et vous - Une mère de famille raconte comment son fils lui a sauvé la vie après une rupture d'anévrisme

Christine peut désormais dire qu'elle doit encore la vie à son fils Nathanaël, 7 ans. Cette mère de famille qui réside dans le Morbihan a subi une rupture d'anévrisme le 24 mars dernier, alors qu'elle prenait sa douche. Son petit garçon l'a découverte inconsciente, et a eu les réflexes d'appeler les pompiers et les voisins. Une histoire, relatée par Le Télégramme, et sur laquelle Christine s'est exprimée dans l'émission Pascal Praud et vous.

"(Ces réflexes), ce sont des choses dont on avait parlé avant ensemble, puisque je vis toute seule avec lui, et c'est ce qui s'est passé ce jour-là (...). J'ai accepté (d'accorder des interviews) pour rendre honneur à mon fils et surtout pour alerter les parents, et leur expliquer les gestes à avoir lorsqu'il arrive quelque chose", affirme-t-elle sur Europe 1.