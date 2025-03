Pascal Praud et vous - «Une matière putride» : Christophe Hondelatte évoque le traitement des faits divers dans les médias après l'affaire Grégory

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, le journaliste Christophe Hondelatte aborde le traitement des faits divers en France, en pleine affaire Émile, en évoquant son expérience dans "Faites entrer l'accusé" sur France 2. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

L'affaire Grégory a marqué un tournant dans le traitement des faits divers, soulignait Christophe Hondelatte dans l'émission Pascal Praud et vous en octobre dernier. Le spécialiste du récit, aux commandes du rendez-vous Hondelatte Raconte sur Europe 1, évoque son expérience sur France 2, estimant que le fait divers était devenu "une matière infréquentable". "Plus personne ne faisait de faits divers, en dehors du journal 'France Soir', de l'affaire Grégory jusqu'au début des années 2000. Quand je commence 'Faites entrer l'accusé', c'est une matière putride", affirme-t-il ce vendredi dans l'émission Pascal Praud et vous.