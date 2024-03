Pascal Praud et vous - Troubles bipolaires : «Il faudrait des structures adaptées», affirme une auditrice dont le frère s'est suicidé

C'est un drame lourd que Bernadette a tenu à raconter mercredi dans l'émission Pascal Praud et vous. Son frère, atteint de bipolarité, s'est suicidé à l'âge de 56 ans. Selon cette auditrice d'Europe 1, le suivi des personnes bipolaires n'est pas optimal. "Quand il était trop mal, en dépression, on le mettait dans des structures, mais à l'époque elles n'étaient pas forcément adaptées (...) Il me disait 'je ne suis pas fou' quand on était en psychiatrie ou en maison de repos. Il faudrait des structures adaptées parce que ce sont des troubles d'humeur", explique Bernadette au micro de Pascal Praud.