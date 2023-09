Pascal Praud et vous - Tarif des consultations : «À 50 euros, je ne serais plus un patient mais un client», s'indigne un auditeur

Le tarif des consultations fixé à 25 euros ne convient plus aux médecins libéraux. Un appel à la grève illimitée est lancé dès le 13 octobre pour réclamer une amélioration des conditions de travail, et notamment une hausse de ce tarif. Ce mardi dans l'émission Pascal Praud et vous, Mickaël, un patient régulier, se dit prêt à un petit effort mais pas à une explosion du prix. "Jusqu'à 30 euros, je m'estimerais patient. Par contre si ça arrive à 50 euros comme demandé (par les syndicats de médecins libéraux, ndlr), je ne serais plus un patient mais un client", s'indigne cet auditeur sur Europe 1.