Pascal Praud et vous - Surveillante tuée à Nogent : «C'est le concours Lépine de la mesure la plus inutile», affirme Gabrielle Cluzel

Après le drame de Nogent et pour lutter contre ce phénomène, le gouvernement souhaite interdire la vente des armes blanches aux mineurs. Dans "Pascal Praud et vous", Gabrielle Cluzel estime que l'exécutif veut répondre à l'émotion de l'opinion publique en passant par un "concours Lépine de la mesure la plus inutile".