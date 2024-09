Pascal Praud et vous - Sentiment d'impunité sur la route : «À un moment, on va payer cette colère-là», prévient un avocat de victimes

La commune de Vallauris dans les Alpes-Maritimes est endeuillée depuis dimanche, et le décès de la fillette de 7 ans renversée par un motard. Invité à s'exprimer ce lundi dans l'émission Pascal Praud et vous, Me Antoine Régley, avocat en droit routier, estime que "la justice doit être plus tournée vers les victimes" dans ce genre de situation.

"Je comprends le sentiment des victimes et des citoyens qui tendent à dire que la justice ne nous entend pas. À un moment, on va payer cette colère-là. On ne peut pas offrir cette injustice aux victimes. On ne peut pas, en France, continuer d'avoir des victimes qui sont victimes deux fois", affirme-t-il sur Europe 1.