Pascal Praud et vous - Brigitte Bardot, mesures anti-tabac, présidentielle 2027... Le best-of de la semaine du 27 novembre

Dans l'émission Pascal Praud et vous, les auditeurs ont souhaité réagir concernant la rebaptisation des établissements scolaires au nom du professeur Samuel Paty. Mais la semaine du 27 novembre n'a pas été simplement marquée par cette actualité. Dans son nouveau plan de lutte contre le tabagisme, plusieurs mesures ont été annoncées par le gouvernement comme la hausse du prix du paquet de cigarettes ou même l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Des annonces qui ont fait réagir au micro de Pascal Praud ainsi que l'Assemblée nationale avec la députée Caroline Fiat. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Rebaptiser des établissements scolaires Samuel-Paty ? «Ça tient du folklore mémoriel», critique un enseignant

Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, aucun établissement scolaire, ni même celui où exerçait le professeur d'histoire-géographie, ne porte le nom de l'enseignant. Lundi, au micro de Laurence Ferrari, Charles, un professeur de Montpellier, a souhaité s'exprimer sur le sujet. Selon lui, rebaptiser les établissements scolaires au nom de Samuel Paty tiendrait "du folklore mémoriel". "On veut agir sur le symbole parce que cela n'engage à rien, ou à pas grand chose", souligne-t-il.

Hausse du prix des cigarettes : «Je voudrais que ça double et redouble», affirme un ancien fumeur

Selon le nouveau plan anti-tabac, présenté mardi dernier par le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, le prix du paquet de cigarettes passera à 12 euros en 2025 et 13 euros en 2026. Une annonce qui ne réjouit pas les fumeurs français. En revanche, pour Olivier, un auditeur d'Europe 1 qui a arrêté de fumer, c'est une satisfaction. "Je vais même plus loin, je voudrais que ça double et redouble", admet-il au micro de Laurence Ferrari.

Présidentielle 2027 : en cas de victoire du RN, la première mesure sera «un référendum sur l'immigration», affirme Bardella

Quatre avant avant la prochaine élection présidentielle, prévue en 2027, le Rassemblement national prépare son programme. Pour l'occasion, Jordan Bardella, le président du RN, était l'invité mercredi de l'émission Pascal Praud et vous. Sur le plateau, le jeune politicien de 28 ans assure que, en cas de victoire de son parti, la première mesure engagée sera un référendum sur l'immigration. Le député européen précise que ce texte inclurait "la priorité nationale, les aides sociales réservées aux familles françaises, la suppression du droit du sol, les expulsions systématiques de délinquants et criminels étrangers".

Brigitte Bardot réagit à la lettre qu'elle a écrite au gouvernement au sujet de la condamnation d'un couple pour avoir recueilli deux marcassins

Brigitte Bardot, une nouvelle fois au secours des animaux. Jeudi, l'actrice était l'invitée de Pascal Praud et vous pour discuter de la condamnation par la justice d'un couple qui avait recueilli et élevé deux marcassins dont la mère avait été tuée durant une partie de chasse. Dans une lettre ouverte adressée au ministre de l'Écologie, elle réclame que les deux sangliers soient rendus au couple. Brigitte Bardot demande au gouvernement "un sursaut d'empathie, d'intelligence et de bienveillance" et promet au couple de tout faire pour leur rendre les sangliers.

Vapotage de Borne à l'Assemblée : «Comment faire comprendre aux Français qu'il ne faut pas fumer dans les parcs», s'indigne Caroline Fiat

Cette semaine, le ministre de la Santé a annoncé plusieurs mesures du programme anti-tabac du gouvernement, dont l'interdiction de fumer dans les parcs. Jeudi soir, un jour après ces annonces, Caroline Fiat a repris Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. La députée LFI a demandé à la cheffe du gouvernement de ne pas vapoter dans l'hémicycle. Invitée de l'émission Pascal Praud et vous, elle affirme que "les Français n'ont plus confiance dans la politique". "Comment vous allez faire entendre aux Français qu'il ne faut plus fumer dans les parcs si la personne qui est à la tête du gouvernement vapote dans un hémicycle ?", s'interroge la députée.

Bonus : «La fidélité n'est absolument pas naturelle», assure une sexologue

L'amour dure-t-il vraiment trois ans comme le dit Frédéric Beigbeder ? L'Homme est-il fait pour être fidèle ? Selon la thérapeute de couple et sexologue Thérèse Hargot, invitée dans l'émission Pascal Praud et vous, "la fidélité n'est absolument pas naturelle". "Ce n'est pas du tout inné d'être fidèle avec la même personne", assure-t-elle au micro d'Europe 1. Pour elle, la fidélité est une question d'engagements et de choix à mettre en place pour y arriver. "Les amours se font et se défont à la faveur des sentiments qui bougent", indique la spécialiste.