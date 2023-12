Pascal Praud et vous - «La fidélité n'est absolument pas naturelle», assure une sexologue

Selon la théorie de Claude Lelouch rapportée par Didier Barbelivien sur Europe 1, en amour, "on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux". Une phrase qui fait débat. L'Homme est-il fait pour l'être ? Selon Thérèse Hargot, thérapeute de couple, sexologue et invitée de l'émission Pascal Praud et vous, la réponse est sans appel. "Partons du principe que la fidélité n'est absolument pas naturelle. Ce n'est pas du tout inné d'être fidèle avec la même personne", assure-t-elle au micro d'Europe 1.

C'est pourquoi, pour cette spécialiste, la fidélité est une "question d'engagements et de choix à mettre en place pour y arriver". "Comme dit Frédéric Beigbeder, l'amour dure trois ans. Le sentiment amoureux a une durée de vie assez limitée. Les amours se font et se défont à la faveur des sentiments qui bougent", assure-t-elle au micro de Pascal Praud.