Le vapotage de trop ? Jeudi soir, Caroline Fiat a rappelé à l'ordre Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale en lui demandant de ne pas vapoter. La députée LFI a souligné que des mesures sur le programme anti-tabac du ministre de la Santé ont été abordées la veille avec l'annonce notamment de l'interdiction de fumer dans les parcs. "Voir la Première ministre passer outre et fumer dans l'hémicycle, ça m'a juste plus qu'énervé", déplore-t-elle dans l'émission Pascal Praud et vous dont elle est l'invitée. Selon elle, les Français n'ont plus confiance dans la politique. "Comment vous allez faire entendre aux Français qu'il ne faut plus fumer dans les parcs si vous avez la personne qui est à la tête du gouvernement qui vapote dans un hémicycle ?", s'interroge Caroline Fiat.