C'est un cas particulier que ce gynécologue de Pau n'était sans doute pas prêt d'ausculter. Ce dernier a en effet refusé d'examiner une femme transgenre, ce qui a notamment fait bondir les associations de lutte contre l'homophobie. Suite à cette polémique, Pascal Praud a donné la parole à Nathalie, une femme transgenre, ce mercredi dans l'émission Pascal Praud et vous. Celle-ci a évoqué son expérience, et s'est interrogée sur le choix de cette personne de se tourner vers ce professionnel. "Je ne comprends pas, et je n'ai pas toutes les données du problème, qu'elle se soit adressée à un 'gynécologue classique', puisqu'une femme trans n'est pas une femme de naissance", a-t-elle expliqué sur Europe 1.