Professeur d'histoire-géo au collège, Stéphane relate dans l'émission Pascal Praud et vous une menace formulée par une parent d'élève huit semaines après l'assassinat de Samuel Paty par un islamiste radical. L'enseignant avait donné un devoir à ses élèves de troisième, et une élève de confession musulmane avait rendu une feuille blanche. "La mère a exigé de me voir (...) Elle m'a directement attaqué en disant que j'étais un raciste, islamophobe, que j'en avais fait trop autour des commémorations de Samuel Paty, et que je devais bien réfléchir à ce qui était arrivé à Samuel Paty", se souvient-il sur Europe 1.