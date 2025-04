Pascal Praud et vous - Prisons visées par des attaques : «Quand on parle de parkings sécurisés, ça n'existe pas», dénonce un agent pénitentiaire

Alors que des prisons sont visées par des attaques depuis le début de la semaine, un agent pénitentiaire évoque dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, une sécurité à renforcer dans les établissements. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Les agents pénitentiaires sont-ils suffisamment en sécurité dans leur établissement ? Des prisons sont attaquées depuis le début de la semaine partout en France, et dernièrement, c'est un parking de la prison de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône qui a été dégradé. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Julien, agent pénitentiaire et auditeur régulier d'Europe 1, affirme qu'il faut que "les domaines pénitentiaires soient bien mieux sécurisés". "Aujourd'hui, c'est un simple grillage. Quand on parle de parking sécurisé pour les personnels, ça n'existe pas", pointe-t-il.