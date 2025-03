Pascal Praud et vous - Port du voile dans le sport : un auditeur «désapprouve à 300%» la position de Teddy Riner

Le judoka Teddy Riner a prôné l'apaisement dans le débat sur le port du voile dans le sport, en ne se disant pas opposé. Un auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, "désapprouve à 300%" sa position. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Pour Teddy Riner, la France "perd son temps" sur le débat du port du voile dans le sport, estimant qu'il fallait mieux "pens[er] égalité" plutôt que "de s'acharner sur une seule et même religion". Une position d'apaisement que réfute Hamid, auditeur de l'émission Pascal Praud et vous. "Je désapprouve à 300%. Non, le port du voile n'a rien à faire dans le sport ni ailleurs dans notre pays", affirme-t-il sur Europe 1.