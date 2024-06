Piqûres de moustiques, de guêpes, entorses, brûlures... Ces aléas peuvent se produire à tout moment avec l'été qui arrive. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Lionel Ventura, sapeur-pompier et auteur du livre Ma trousse de secours, 80 manipulations et gestes de secours illustrés, partage ses différents conseils pour calmer la douleur. Celui qui compte plusieurs milliers d'abonnés sur ses réseaux sociaux répond aux interrogations de Pascal Praud.