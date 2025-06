Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Wilfried Fonck, secrétaire national UFAP UNSa Justice, a souligné les difficultés des personnels pénitenciers. "Il faut être quelque part particulier" pour faire ce métier, selon lui. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Lors de l'émission Pascal Praud et vous, Wilfried Fonck, secrétaire national UFAP UNSa Justice, a mis en lumière les difficultés du quotidien du personnel pénitencier. Les prisons n'ont pas de difficultés à recruter, mais à fidéliser ces fonctionnaires.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je vais résumer la situation de manière très simple et de manière un peu rigolote. Moi quand j'ai commencé il y a 25 ans, je suis tombé sur un vieux surveillant chef. Il m'a dit, là-haut dans le Nord, avec son accent ch'ti, 'pour faire le boulot qu'on fait, il faut avoir un sacré pet au casque'", a-t-il expliqué.

"Il y a de la violence tout le temps"

"Finalement, avec le temps, on se dit, oui, quelque part, il faut quand même être un petit peu particulier parce qu'il faut supporter l'enfermement, il faut supporter de vivre à la lumière artificielle quasiment toute la journée", assure Wilfried Fonck.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Vous vivez dans un monde où il y a de la violence tout le temps, vous êtes confronté à des gens qui sont totalement déstructurés socialement, qui n'ont pas les mêmes repères que vous et moi. Aujourd'hui, c'est encore plus visible parce que la société quelque part a plus évolué vers le négatif que vers le positif, mais oui, ça existait déjà, il y a 25 ans", a-t-il conclu.

La suite après cette publicité