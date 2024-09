Pascal Praud et vous - Père à plus de 50 ans : «c'est un bonheur de tous les jours» pour Philippe, auditeur

Yannick Noah, Vincent Cassel, Robert de Niro, George Clooney... Ils sont nombreux les hommes à devenir père à plus de 50 ans ! Un choix source d'interrogations pour certains, notamment à cause du grand écart d'âge entre l'enfant à naitre et la figure paternelle. Mais pour Philippe, auditeur de Pascal Praud, la paternité tardive reste "un bonheur de tous les jours". Il affirme qu'il n'aurait "pas pu être père à 30 ans", à cause de son rythme de vie et ne regrette à aucun moment de le devenir aujourd'hui à 51 ans. Avant d'ajouter que c'est également "source d'agacement parfois et d'inquiétude", un problème que rencontrent finalement tous les parents, quel que soit l'âge.