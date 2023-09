Pascal Praud et vous - «On n'est pas tous des violeurs, ni des voleurs» : un travailleur sans-papiers interpelle Marion Maréchal

Né en Libye, Tarek a dû fuir son pays d'origine en raison de la crise politique. Au micro de Pascal Praud, ce travailleur sans-papiers arrivé voici sept ans en France a interpellé Marion Maréchal, tête de liste Reconquête! aux prochaines élections européennes et invitée exceptionnelle de l'émission Pascal Praud et vous. Celui qui a tenté la traversée de la Méditerranée a dressé un parallèle avec les nouveaux migrants de Lampedusa, et a assené à la candidate du parti d'Éric Zemmour que les personnes qui fuient leur pays d'origine, comme il l'a fait, ne sont pas "tous des violeurs", ni "des voleurs".