Pascal Praud et vous - Nouvelle-Calédonie : «J'ai senti que j'étais accepté parce que j'étais de passage», raconte un ancien habitant

Vincent a vécu trois ans en Nouvelle-Calédonie, en travaillant à Nouméa. L'auditeur de l'émission Pascal Praud et vous a partagé son expérience de vie passée sur place, alors que l'archipel est secoué par des émeutes à l'initiative des indépendantistes. "Je ne me suis jamais senti en France (...) Ma fille était scolarisée en CM1-CM2 dans une école publique, on lui disait toujours 'ce sera mieux quand tu seras repartie en France, ce n'est pas ton pays ici", relate-t-il sur Europe 1.

L'auditeur évoque un racisme anti-blanc "latent", même s'il garde plutôt un bon souvenir de la Nouvelle-Calédonie. "J'ai senti que j'étais accepté parce que j'étais de passage, il ne fallait pas que je m'installe, ce n'est pas ma terre", confie Vincent.