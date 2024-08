Ce samedi, un nourrisson âgé de seulement 5 jours est mort après avoir été mordu à la tête par un chien, un husky, à Oyonnax dans l'Ain. Le bébé se trouvait seul dans une pièce de la maison. Séverine, ex-éleveuse canin, a réagi à ce drame dans l'émission Pascal Praud et vous, soulignant d'une façon générale que des propriétaires de compagnons à quatre pattes pouvaient manquer de vigilance. "Le problème que l'on a, c'est que les gens prennent des chiens et ne les font plus éduquer. Ils pensent que ça se fait tout seul, ils sont beaucoup dans la positive attitude aussi", explique-t-elle sur Europe 1.