Pascal Praud et vous - Notre-Dame restaurée : «C'est une résurrection !», savoure un abbé

Blondeur de la pierre, éclat des boiseries... L'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris offre un tout nouveau visage, à la vue des premières images diffusées lors de l'ultime visite de chantier d'Emmanuel Macron. Un décor qui enthousiasme le prêtre du diocèse de Versailles, Pierre Amar, au micro de l'émission Pascal Praud et vous. "N'ayons pas peur des mots, c'est une résurrection ! Et en tant que chrétien, les résurrections, ça me parle. La résurrection de cette cathédrale, qui avait brûlé sous nos yeux et qui renaît, c'est extraordinaire", salue l'abbé sur Europe 1.