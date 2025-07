Notre-Dame de Paris : les visites des tours reprennent dès le 20 septembre

Fermées depuis l’incendie de 2019, les visites des tours de Notre-Dame de Paris reprendront le 20 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Entièrement repensé, le parcours propose une immersion de 50 minutes jusqu’au sommet des 424 marches, avec vue sur Paris et la nouvelle flèche.

Les visites des tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris, fermées depuis l’incendie de 2019, reprendront à partir du 20 septembre 2025, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. C’est ce qu’a annoncé le Centre des monuments nationaux (CMN), en charge de leur gestion.

Les travaux de restauration ont permis de consolider les deux tours qui encadrent la façade, notamment les beffrois endommagés et la terrasse située à 69 mètres de hauteur. Résultat : un nouveau circuit de visite, d’environ 50 minutes, plus fluide, sécurisé et enrichi.

La visite débutera dans la tour sud, avec une salle présentant des maquettes de la cathédrale et deux chimères originales. À l’étage supérieur, les visiteurs découvriront un escalier en chêne à double révolution, création inédite signée des architectes en chef des monuments historiques.

424 marches pour un panorama unique

Au sommet, après avoir gravi 424 marches, une vue spectaculaire sur Paris et la nouvelle flèche de Notre-Dame attend les visiteurs. La descente les mènera devant les bourdons, jusqu’à la cour des citernes, qui relie les deux tours et offre une perspective sur la charpente de la nef.

Le parcours se conclura dans la tour nord, restaurée entre 2023 et 2024, avec un passage par le beffroi accompagné d’une création sonore originale. Ce retour très attendu marque une étape symbolique dans la renaissance de Notre-Dame, depuis sa réouverture complète en décembre 2024.