Voici un sujet tabou qui peut troubler la vie d'un couple. Quand deux partenaires ne font plus l'amour, qu'il y a une absence de désir, cela veut-il dire que le couple va prendre fin inexorablement ? Thérèse Hargot, sexologue et thérapeute de couple, expose sa vision de la situation dans l'émission Pascal Praud et vous. "Il y a deux besoins fondamentaux qui vont s'annuler : la sécurité et le désir sexuel (...) Il y a un équilibre entre les deux", affirme-t-elle d'abord sur Europe 1.