La vie d'un couple peut être traversée par des hauts et des bas. Dans ce dernier cas, certains préfèrent laisser une distance pour mieux se retrouver. C'est le but du "célicouple", que la sexologue et thérapeute de couple Thérèse Hargot décrit dans l'émission Pascal Praud et vous. "On est en couple mais on vit chacun de son côté. C'est une forme de relation de plus en plus courante, surtout après une première union", note-t-elle sur Europe 1.