Les hommages pleuvent depuis ce mardi en mémoire du gendarme Éric Comyn, renversé lors d'un refus d'obtempérer commis à Mougins, près de Cannes. La prise de parole de sa femme Harmonie Comyn a marqué les esprits, et dans l'émission Pascal Praud et vous jeudi, l'un de ses collègues, Franck Gueli, confie sa colère. "Je ne veux pas qu'on place Éric dans les faits divers. Il a été tué, on l'a tué, ce n'est pas un simple fait divers", affirme-t-il sur Europe 1.