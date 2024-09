Pascal Praud et vous - Mort de Philippine : pourquoi il est difficile d'interpeller des personnes visées par une OQTF, selon un syndicaliste policier

Dans l'affaire du meurtre de Philippine, étudiante de 19 ans dont le corps a été retrouvé enterré dans le bois de Boulogne, le principal suspect, un ressortissant marocain, est aussi sous le coup d'une Obligation de quitter le territoire français (OQTF). Invité dans l'émission Pascal Praud et vous, le porte-parole du syndicat Unité SGP Ile-de-France, Reda Belhaj, met en lumière la difficulté pour la profession d'interpeller les personnes visées par ces procédures.

"Les instructions sont claires : on ne les 'emmène' pas, la récidive d'OQTF n'existe pas. Et pour les individus concernés, l'OQTF est valable trois ans, donc il n'y a aucun intérêt à les ramener, et ce sont des protocoles qui existent avec la préfecture", détaille-t-il sur Europe 1, rappelant qu'une telle obligation était auparavant un délit.