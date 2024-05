Pascal Praud et vous - Mort de Bernard Pivot : «Il y a une baisse de niveau hallucinante» en littérature, pointe une libraire

Apostrophes, Bouillon de culture... Bernard Pivot, aux commandes de ces émissions littéraires des années 1980-1990, a passé une grande partie de sa vie à mettre en avant la littérature. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Emmanuelle, libraire à Roanne dans la Loire, salue la mémoire de l'écrivain, mort ce lundi à l'âge de 89 ans. "On allait chercher les livres que (Bernard Pivot) conseillait", se souvient-elle sur Europe 1, avant de pointer du doigt "une baisse de niveau absolument hallucinante" des lecteurs d'aujourd'hui, "aussi bien chez les jeunes que chez les vieux. Il ne faut pas donner des livres compliqués (...). Avant, on vendait de la belle littérature. Maintenant, non, il ne faut pas que ce soit trop compliqué".