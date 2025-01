Pascal Praud et vous - Mondial du tatouage à Paris : «Aujourd'hui, c'est devenu une normalité de se faire tatouer»

À l'occasion du Mondial du tatouage ce week-end à Paris, une jeune femme tatouée à huit reprises est venue s'exprimer dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, en se penchant sur cette mode actuelle. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





En France, une personne sur cinq dit avoir au moins un tatouage. C'est le cas de Laurine, tatouée à huit reprises. Avant le Mondial du tatouage à Paris ce week-end, la jeune femme raconte pourquoi elle a sauté le pas dans l'émission Pascal Praud et vous, en posant son regard sur la tendance actuelle. "C'est très addictif : on en fait un, on a envie d'en faire un deuxième (...) Aujourd'hui, c'est devenu une normalité de se faire tatouer", affirme-t-elle sur Europe 1.