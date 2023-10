Pascal Praud et vous - Michel Fourniret partait à la chasse «une ou deux fois par an», raconte l'avocat général du procès

Une telle cruauté. À l'occasion du livre "Ma rencontre avec le mal, Michel Fourniret - Monique Olivier", l'avocat général lors du procès du tueur en série, Francis Nachbar, était l'invité de l'émission Pascal Praud et vous. Au micro d'Europe 1, le magistrat et auteur du livre revient sur l'horreur des propos tenus par le pédocriminel lors de ses auditions. Selon l'avocat, les déclarations de Michel Fourniret laissaient croire qu'il y avait plus de victimes. "Il m'a laissé entendre que, naturellement, il y en avait beaucoup plus", souligne-t-il au micro de Pascal Praud. Le criminel aurait même déclaré : "Je partais à la chasse des jeunes MSP (membranes sur pattes) une ou deux fois par an." Et selon Francis Nachbar, Michel Fourniret "ne revenait jamais bredouille" de ses chasses.