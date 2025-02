Pascal Praud et vous - Meurtre d'Élias à Paris : «Ses parents sont en grande souffrance, leur vie est détruite», témoigne leur avocate

Deux jours avant le 14 février, jour de l'anniversaire d'Élias, adolescent tué pour son téléphone portable à Paris, ses parents ont partagé leur douleur, et le fait que le jeune garçon ait été victime de coups de machette et de hachette. Leurs avocats réagissent dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Ce drame avait bouleversé les riverains du 14e arrondissement de Paris, et bien au-delà. Le 25 janvier dernier, le jeune Élias, 14 ans, était tué pour son téléphone portable à la sortie d'un entraînement de football. L'adolescent devait fêter ses 15 ans ce vendredi 14 février, et deux jours avant cette date, ses parents ont partagé leur peine dans un communiqué, et souligné le fait que leur enfant avait reçu des coups de machette et de hachette.

Invités dans l'émission Pascal Praud et vous ce jeudi, les avocats de la famille, Johanna Ostrowka et Nicolas Goutx, ont pris la parole et décrit le chagrin immense qui anime les parents d'Élias. "Ils sont bouleversés, les débuts ont été extrêmement compliqués, d'autant que l'affaire a pris un tournant médiatique rapide (...) Aujourd'hui, ils sont en grande souffrance, leur vie est détruite", relate Johanna Ostrowka sur Europe 1.