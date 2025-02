Pascal Praud et vous - Merwane Benlazar : «Peut-être que cette télévision de gauche a sciemment flirté avec la courtisanerie islamiste»

Écarté de l'émission "C à vous" sur France 5, le chroniqueur et humoriste Merwane Benlazar est au cœur d'une polémique sur sa tenue rappelant celle des salafistes. Pour le député RN Laurent Jacobelli, ceci pourrait être la preuve que le service publique "flirte sciemment" "avec la courtisanerie de l'islamisme". Réagissez au 01.80.20.39.21.

L'humoriste et chroniqueur sur France 5 Merwane Benlazar, a été écarté de l'émission "C à vous", après avoir été accusé d'islamisme à cause de sa tenue. Une "tenue qui fait parfois le moine, sans mauvais jeu de mots" pour le député RN Laurent Jacobelli, qui dénonce le manque de vigilance de la part du service publique. Avant de se demander si ce n'est pas "sciemment que cette télévision de gauche, résolument de gauche, qui flirte avec les idées de Jean-Luc Mélenchon, a aussi flirté avec la courtisanerie de l'islamisme".