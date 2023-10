Pascal Praud et vous - Israël-Hamas : «On a récupéré un conflit qui n'est pas le nôtre en France», regrette une auditrice

Jeudi soir, le tribunal administratif de Paris a suspendu l'interdiction préfectorale qui frappait l'organisation d'une manifestation pro-Palestinienne, place de la République. Celle-ci s'est donc déroulée en rassemblant près de 4.000 personnes, selon la préfecture de police, et des provocations ont été entendues comme "Israël assassin, Macron complice" ou encore "Allah Akbar". Pour Samia, auditrice de l'émission Pascal Praud et vous, "le problème, c'est qu'en France, on a récupéré un conflit qui n'est pas le nôtre. S'il fallait interdire les manifestations, il fallait interdire côté pro-Israélien et pro-Palestinien".