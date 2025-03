Condamné à la réclusion à la perpétuité pour le meurtre de la petite Maëlys, Nordahl Lelandais est devenu père en prison. Une paternité qui scandalise Pierre Botton, ancien détenu et auteur d'un livre sur le système carcéral, qui pousse un coup de gueule dans l'émission "Pascal Praud et vous" sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Cette paternité avait fait polémique il y a un an. Incarcéré après sa condamnation à la réclusion à la perpétuité, pour le meurtre de la petite Maëlys, Nordahl Lelandais est devenu père d'un enfant avec une femme rencontrée alors qu'il était détenu. Un événement qui ne devrait pas arriver, dénonce Pierre Botton, ancien détenu et auteur du livre Quand les détenus font la loi, qui pousse un coup de gueule dans l'émission Pascal Praud et vous.

"On tire les leçons de quoi ? Ce n'est pas lui qu'il faut priver de parloirs familiaux ? (...) J'étais avec un violeur de nourrissons, on va l'autoriser dans 15 ans à avoir des parloirs familiaux. Mais où on est ? Le bon sens, où est-il ? On ne tire pas les leçons du passé, c'est ça qui m'inquiète", s'exclame-t-il en direct sur Europe 1.