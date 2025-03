Pascal Praud et vous - «Les prisons sont des passoires, tout rentre», témoigne un ancien détenu, qui estime que les armes sont «la prochaine étape»

Invité de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, après l'interview du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, l'ancien détenu Pierre Botton rapporte son témoignage, pointant du doigt que les prisons étaient "des passoires". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé un renforcement de la sécurité de deux prisons en France, celles de Vendin-le-Vieil et de Condé-sur-Sarthe, pour y accueillir les 200 narcotrafiquants les plus dangereux. Le garde des Sceaux a évoqué son plan pour les prisons ce mercredi sur Europe 1, et interrogé dans l'émission Pascal Praud et vous, un ancien détenu, Pierre Botton, dénonce les failles actuelles. "Les prisons sont des passoires, absolument tout rentre. Pour l'instant pas encore les armes, mais je pense que c'est la prochaine étape", explique-t-il, soulignant également la présence d'une corruption.