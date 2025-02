Pascal Praud et vous - «Macumba» : Jean-Pierre Mader revient sur l'origine de la chanson, indissociable de la discothèque du même nom

C'est le symbole d'une époque : le dernier Macumba de France, près de Lille, ferme ses portes ce week-end. Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Jean-Pierre Mader, interprète du titre du même nom, revient sur son histoire. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs" : ces paroles résonnent dans la tête de nombreux Français nostalgiques des années 1980. Son auteur Jean-Pierre Mader est revenu sur l'origine de cette chanson, qui doit son nom à une chaîne de discothèques en vogue lors de cette décennie foisonnante, dans l'émission Pascal Praud et vous. Et ce alors que la dernière boîte de nuit du groupe, située à Englos près de Lille, doit fermer définitivement ce week-end.