Lalo Schifrin, compositeur de la musique de «Mission Impossible», est mort à l'âge de 93 ans

Lalo Schifrin, le compositeur de la musique de Mission Impossible et d'autres films célèbres comme Bullitt et Starsky et Hutch, est mort jeudi à l'âge de 93 ans. Son décès a été confirmé par son fils, Ryan Schifrin, à plusieurs titres de la presse spécialisée dans le divertissement.

Un Oscar d'honneur en 2018

Argentin naturalisé Américain, Lalo Schifrin était un pianiste et chef d'orchestre qui s'est taillé un nom dans le septième art, en composant les bandes originales de plus de 100 films.

Ses oeuvres lui ont valu six nominations aux Oscars et il a été récompensé par un Oscar d'honneur en 2018 pour l'ensemble de sa carrière - un prix remis à seulement deux autres compositeurs, Ennio Morricone et Quincy Jones, selon le site Deadline.

L'auteur de petits bijoux musicaux

Parmi ses petits bijoux, on retrouve la musique minimaliste de la célèbre course-poursuite avec la Mustang de Steve McQueen dans Bullitt, le syncrétisme d'Opération Dragon, le funk avant-gardiste de L'Inspecteur Harry ou encore le mélange jazz, folk et musique symphonique de Luke la main froide.

Mais sa partition la plus connue reste celle de Mission Impossible, avec son motif répétitif et syncopé évoquant si bien l'urgence et le suspense des films d'espionnage. Ce thème musical, composé pour la série télévisée des années 1960, a connu de multiples variations jusqu'aux huit long-métrages où Tom Cruise incarne l'agent Ethan Hunt.

Le générique a permis au compositeur de remporter deux Grammy Awards - équivalent musical des Oscars - parmi la pluie de récompenses récoltées au cours de sa carrière.

L'artiste "ne se contentait pas d'écrire de la musique, il créait du suspense"

L'Académie des Oscars lui a immédiatement rendu hommage jeudi sur X. "Le compte à rebours commence. La mèche s'allume. La musique démarre et soudain, vous êtes plongé dans l'action. C'était là tout le génie de Lalo Schifrin", a-t-elle résumé.

L'artiste "ne se contentait pas d'écrire de la musique, il créait du suspense, faisait monter l'adrénaline et donnait du rythme aux histoires", a-t-elle poursuivi, en saluant un "compositeur qui transformait chaque battement en frisson et chaque silence en suspense".

"C'est avec une grande tristesse que nous recevons la nouvelle de la perte de Lalo Schifrin, un génie musical qui a transcendé les frontières et les générations, et dont l'héritage s'étendra à jamais dans l'histoire culturelle de notre pays et du monde", a de son côté écrit le secrétaire à la culture argentin, Leonardo Cifelli.

Visionnaire, Lalo Schifrin a été samplé par des artistes du hip-hop et de l'électro comme Portishead. Swing, pop, funk, bossanova, dodécaphonisme: toutes ces rythmiques intégrées à ses partitions ont apporté à ses musiques une modernité intouchable, comme en témoigne The Sound of Lalo Schifrin, une anthologie de son oeuvre sortie en 2016.