Pascal Praud et vous - Les jeunes sont «des indicateurs de la violence» de la société selon le psychiatre Stéphane Clerget

Une nouvelle attaque au couteau est survenue dans un lycée de Nantes ce jeudi. Perpétrée par un lycéen sur ses camarades, elle a fait un mort et trois blessés. Une attaque qui met en lumière la violence chez les jeunes de plus en plus grande. Selon le psychiatre Stéphane Clerget, invité chez "Pascal Praud et vous", les jeunes sont "les indicateurs de la violence" d'une société.