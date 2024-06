Pascal Praud et vous - Législatives 2024 : «Emmanuel Macron n'aime pas la France, il n'aime pas les Français (...) qu'il parte», déclare un auditeur

Selon un sondage OpinionWay pour CNews, Europe 1 et Le Journal du Dimanche, le RN reste en tête des intentions de vote avec 35%, devant l'alliance de gauche qui grignote quelques points à 27%, tandis que le camp macroniste refait un peu de son retard à 20%. Patrick Vignal, député sortant de la 9ᵉ circonscription de l'Hérault, était l'invité de l'émission Pascal Praud et vous pour défendre le programme du parti présidentiel à quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées. Face à lui, Claude, un auditeur régulier, a fait part de sa déception face aux récents propos tenus par les membres de la majorité et surtout par le président de la République.

"Selon le président de la République, nous sommes des grognards. Emmanuel Macron nous a toujours insultés. De toute façon, monsieur Macron n'aime pas la France, il n'aime pas les Français, il n'aime pas ce que l'on est. Maintenant, il nous écrit une petite lettre pour essayer de faire quelques chose, mais c'est fini. Il faut qu'il le sache, nous voulons qu'il parte", a déclaré Claude au micro d'Europe 1.