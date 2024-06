Pascal Praud et Vous - «Le temps est venu de réagir pour faire face à l’antisémitisme», déclare la présidente de l’organisation juive européenne

En mai dernier, lors du 38ᵉ diner du CRIF, Gabriel Attal a annoncé que 366 actes antisémites avaient été enregistrés au premier trimestre 2024, soit une hausse de 300%. Muriel Ouaknine-Melki, l'avocate de la fillette violée à 12 ans à Courbevoie, est revenue sur l'explosion de ces actes en France, lors de l’émission l'émission Pascal Praud et vous. "Il faut véritablement avoir une communication pour qu'il y ait un sursaut citoyen et que les gens prennent conscience que ce qu’il vient de se passer, c’est d’une gravité exceptionnelle", a déclaré Muriel Ouaknine-Melki qui est également présidente de l’organisation juive européenne.

"On a tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme, mais là, ce n’est plus la sonnette d'alarme qu’il faut tirer. Le temps n'est plus venu de donner l'alarme. Le temps est venu de réagir et de prendre véritablement les mesures qui s'imposent pour faire face au fléau de l'antisémitisme", a-t-elle ajouté.