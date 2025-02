Pascal Praud et vous - «Le fait de violer la loi donne des droits» : Gilbert Collard déplore le traitement des personnes en situation irrégulière

Le suspect de l'attaque au couteau à Mulhouse est sous OQTF et avait déjà été fiché S. Selon Gilbert Collard, ancien député européen du RN et intervenu dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, entrer illégalement sur le territoire "donne des droits". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.